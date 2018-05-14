Liselilere bilim desteği

Öğretim üyelerinin desteğiyle 12-14 Şubat günleri arasında Türkiye´nin dört bir yanından gelen lise öğrencilerine verilen akıllı şehir planlaması, endüstri 4.0, farmakoloji, temiz ve yenilenebilir enerji alanlarındaki eğitim sonrasında hazırlanan ve dereceye giren projeler 10 Mayıs günü açılan sergide izleyicileriyle buluştu.

"GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK ETMEK GEREKİYOR"

11 Mayıstaki Bilim Kampı Ödül Töreninin açılışında konuşan Prof. Dr. Şahin Karasar, "Dünyada artık gelişmeleri yakından takip etmenin hiçbir önemi yok. Rekabeti yakalayabilmek için gelişmelere öncülük etmek, liderlik etmek gerekiyor. Türkiye de, artık, hem bölgemizde hem de dünyada ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak önemli bir aktör konumunda. Bu çabanın gençler üzerinden özellikle bilim alanında devam etmesi en büyük temennimiz" dedi.

