taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7849
EURO
4,6843
ALTIN
163,50
PETR
66,9500

Liselilerin bilgisayar oyunu kavgası cinayetle bitti

İstanbul Esenyurt’ta iki liseli gencin bilgisayar oyunu yüzünden başlayan sözlü tartışması, bıçaklı kavgaya döndü.

İHA | 06.02.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Önceki akşam İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde iddiaya göre, lise öğrencisi ve mahalle arkadaşı R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede oynadıkları online bir oyun nedeniyle tartışmaya başladı.

Oyundaki tartışma internet üzerinden küfürleşmeye kadar büyüdü. Yaşanan küfürlü tartışma nedeniyle kavga etme kararı alan ikili buluştu.

BOĞAZINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Buluşmada yumruklaşan ikiliden R.A., yanında getirdiği bıçağı Yunus Emre Şahin’in boğazına ve koluna sapladı. Olay yerinden kaçarak bir markete sığınan Şahin, yardım istedi. Kan kaybeden Şahin bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

16 yaşındaki R.A. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlediği cinayeti polislere anlatan R.A., olaydan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Liselilerin bilgisayar oyunu kavgası cinayetle bitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

40
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

28
Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

35
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

180
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

31
Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

8
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM