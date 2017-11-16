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Liseye bağışlanan uçak karadan yürütüldü

Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı.

16.11.2017 - 06:41
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Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlanan yolcu uçağının liseye nakli 3 saat sürdü.

2011 yılında Antalya Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boing 737-400 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi.

Liseye bağışlanan uçak karadan yürütüldü

Uçağın ihalesini gören Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın satın alınması için destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı uçağı satın alarak liseye bağış yaptı.

Antalya'da yolcu uçağı karadan yürütüldü

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