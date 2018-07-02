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Liseye girişte kontenjanlar belli oldu

Liseye girişte kontenjanlar ve yüzdelik dilim sıralaması belli oldu.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 11:58..
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu. Sonuçlar e-okul sistemi üzerinden görüntülenmeye açıldı.

SONUÇLAR E- DEVLET'TE

Öğrenciler sonuçlara E-Okul sisteminde ulaşabiilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına bugün başladı, ve 13 Temmuz'da sona erecek.

Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek.

Liseye girişte kontenjanlar belli oldu

TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI

2018 LGS tercih dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tercih dönemi bugün başladı. MEB tarafından yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanların ilanı ile birlikte nakil tercih başvuruları başlayacak.



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