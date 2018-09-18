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Liseye girişte yeni sistem 2 ay sonra

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, liselere yerleştirme sistemiyle ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayarak, yeni sistemi iki ay içinde açıklayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 10:53..
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Okullarda 'ilk ders zili' dün çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci sıralarındaki yerlerini aldı. İstanbul Çekmeköy’de eşi ve çocuklarının yaptırdığı Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışını yaptı. Tören sonrası Bakan Selçuk, önemli mesajlar verdi.

"İKİ AY İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Liseye geçişle ilgili göreve geldiğimde kılavuz haziran ayında yayınlamıştı. Bir kelimesi değişse bile hukuken sınav iptal ediliyor. İlk yerleştirme sonucunda 90 bin öğrenci açıkta kaldı. Cumartesi günü hala yerleşemeyen 3 bini aşkın öğrencinin yerleşmesi için bir genelge yayınladık. Yeni yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistemi iki ay içinde açıklayacağız." dedi.

Liseye girişte yeni sistem 2 ay sonra

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

"YENİ SİSTEMLE HERKES RAHAT YERLEŞECEK"

Ziya Selçuk, "Bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek. Bütün okulların coğrafi bilgi sistemindeki (CBS) yerlerini çıkardık. Kaç dersliğin olduğu somut olarak görülebilecek. Sistemin çocuğun ve ailenin lehine dönüştürülmesi mümkün.Öğrencilerin formül ezberlemesi gerekmeyecek. Sınavda formülü soruda vereceğiz. Mesleki eğitime dokunmalıyız. Burası iyileşir ve çocuklar tatmin olursa sınava olan talep de düşer. Sınavın tipini değiştirmeyeceğiz, sadece adını değiştirerek sorunu çözmeye çalışmayacağız. Üç yıllık program sonunda bu konu toplum için net biçimde algılanacak." diye konuştu.

Liseye girişte yeni sistem 2 ay sonra

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