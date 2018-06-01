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Litvanyalı itfaiyeden akılalmaz kurtarma operasyonu

Litvanya'da bir binada çıkan yangında, apartmanın dördüncü katı alevlere teslim oldu. Kendisi için yalnızca camdan atlama seçeneği kalan adam, alt kattaki itfaiye erleri tarafından havada yakalandı.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 09:02..
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Letonya'da bir binada çıkan yangın, inanılmaz bir kurtarışa sahne oldu. Binanın dördüncü katındaki bir dairede başlayan yangın, kısa sürede kat geneline yayıldı. Binadakiler yangından kaçıp kurtulmaya çalışırken, evini saran alevlerden kaçmaya çalışan bir adamın tek seçeneği, pencere oldu.

Tam o anda itfaiye ekipleri geldi.

Litvanyalı itfaiyeden akılalmaz kurtarma operasyonu

HAVADA YAKALADILAR

İtfaiye erlerinin apartmana gelip yangına müdahale ettiği sırada bir adam pencereye çıkıp atlayarak canını kurtarmaya çalıştı. Tam o anda üçüncü katta bulunan ve adama yardım etmek için bekleyen itfaiye görevlileri inanılmaz bir kurtarış gerçekleştirdi.

Litvanyalı itfaiyeden akılalmaz kurtarma VİDEO

İNANILMAZ KURTARIŞ

İtfaiye görevlileri, aşağı atlayan adamı bacağından tutarak üçüncü kattayken yakalamayı başardı. Mucize gibi bir kurtarış ile ölümden dönen mağdur, tedbiren hastaneye kaldırılırken, kimliği açıklanmadı.

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