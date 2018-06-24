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Litvanyalı öğrenciler Sinop’ta staj yapıyor

Litvanya Kaunas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Akvile Zilionyte ve Gerda Narkeviciute, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde staj eğitimi görüyor.

DHA | 24.06.2018 - 14:19..
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Litvanyalı öğrenciler Akvile Zilionyte ve Gerda Narkeviciute, Sinop Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nce yürütülen program çerçevesinde Sinop’a geldi. Öğrenciler, Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde staj görmeye başladı.

Staj süresince bölümleriyle ilgili pratik ve teorik eğitim alacak Litvanyalı stajyer öğrenciler, Sinop'u çok sevdiklerini söyledi.

Litvanyalı öğrenciler Sinop’ta staj yapıyor

"ÇOK MUTLUYUZ"

Akvile Zilionyte, "Sinop'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Doğal ve kültürel yönden oldukça zengin olan bu şehirde staj eğitimi aldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

Gerda Narkeviciute ise, "Stajımızın oldukça verimli geçeceğine eminiz. Bizleri misafir eden Sinop Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi yöneticilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nce 16 ülkede 40 üniversiteyle imzalanan protokollerle öğrencilerin yurt dışında eğitim alması sağlanırke yabancı öğrencilere de Sinop’ta eğitim imkanı sunuluyor.

Litvanyalı öğrenciler Sinop’ta staj yapıyor


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