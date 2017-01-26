Livaneli'den başkanlığı öven yazısı hakkında açıklama

Siyasi çizgisi yüzünden 'bir kesimin sanatçısı' olarak kendisini dar bir kapsama alan Zülfü Livaneli yine bir referandum öncesi sahneye çıktı, 'HAYIR' cephesinin sesi olmaya çalıştı.

"ELBETTE HAYIR" DEDİ

Önce, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandum için twitter'da "Elbette HAYIR" dedi.

YILLAR ÖNCE BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ÖVDÜĞÜ YAZISI PAYLAŞILDI

Zülfü Livaneli'nin yıllar önce başkanlık sistemini olumlu bulduğu bir yazısı twitter'da paylaşılmaya başlandı. Yazıda Livaneli, gelecek olan bir başkanlık sisteminin bugünkü parlamenter sistemden daha iyi olacağınıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Livaneli, yıllar önceki yazısında başkanlık sistemi için "Böyle bir sistem bana, bugünkünden çok daha doğru görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI, "İKİSİ AYRI ŞEY" DEDİ

Zülfü Livaneli tüm bunların ardından twitter'dan uzun bir açıklama yaparak yıllar önce yazdığı yazıdaki başkanlık sistemi ile, bugün getirilmek istenen sistemin aynı şey olmadığını bu yüzden referandumda "HAYIR" diyeceğini duyurdu. Livaneli, "Devlet zulüm ile değil adaletle ayakta durur, bunun dışındaki bir anlayışa evet demem mümkün değil" dedi.