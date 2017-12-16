İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımına lodos engeli

Şehir Hatları ve İstanbul, Bursa Deniz Otobüsleri (İDO, BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

İSTANBUL

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutluk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

(09:50) Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

BURSA

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)