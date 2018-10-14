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Lojmanı yıkan imama soruşturma

Aydın'da bir camide görev yaparken tayini çıkan imam Mehmet Ö., 3 yıl kaldığı lojmanı balyozla yıktıktan sonra bölgeden ayrıldı.

DHA | 14.10.2018 - 20:16..
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Karpuzlu'nun kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde 3 yıl imamlık yapan Mehmet Ö., cemaatle ters düşünce tayinini istedi. Bunun üzerine Çine'deki başka camiye tayini çıkan Mehmet Ö., 9 Ekim'de taşındıktan sonra eski görev yerine geldi.

3 YIL YAŞADI

3 yıl boyunca kaldığı 80 metrekarelik cami lojmanını balyozla yıkan Mehmet Ö., ilçeden ayrıldı. Köylüler, Mehmet Ö.'nün bu davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Gültekin ise jandarma ve Karpuzlu İlçe Müftülüğü'ne haber verdi.

Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

"CAMİDE EZAN DA OKUNMUYOR"

Yaşadıkları kötü olayın, tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini; ancak bir imamın, kamunun malına böyle zarar vermesine şaşırdıklarını belirten muhtar Gültekin, "Bu imam, köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik. Kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken, cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor. İmam olmadığı için cuma namazlarını da kılamıyoruz" dedi.

Lojmanı yıkan imama soruşturma

Lojmanı yıkan imama soruşturma

Lojmanı yıkan imama soruşturma

Lojmanı yıkan imama soruşturma

Lojmanı yıkan imama soruşturma

Lojmanı yıkan imama soruşturma

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