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Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı

İstanbul'da bir lokantada yemek yiyen 50 yaşındaki İbrahim Gümüş, masasına konan kargayı su ve yemekle besledi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DHA | 28.04.2018 - 15:39..
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Lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş, açık pencereden içeri girip masasına konan kargayı görünce önce büyük şaşkınlık yaşadı.

KARGAYI BESLEDİ

Gümüş, ardından, masadan uçmayan kargayla yemeğini paylaştı. İbrahim Gümüş, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek kargayı besledi. Bu anlar, lokantadaki müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvansever Gümüş'ün kargayı beslediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı

Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı

"BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ" DEYİMİ ÇÜRÜDÜ

Paylaşım rekoru kıran görüntülere takipçiler, 'Besle kargayı oysun gözünü deyimi çürüdü', 'Kral abim senin dostluğun kargayı da dost etti', 'Kargadan başka kuş tanımam karga benim kankim' yorumları yapıldı.

Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı



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