Lokantada tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

İzmit'te, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi Lozan Caddesi'nde bulunan bir lokantada, O.D. ile burada yemek yiyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında O.D., tabancasını çıkartıp 27 yaşındaki D.A. ile 25 yaşındaki D.K.'ya ateş ederek bacaklarından vurdu. O.D. olay yerinden kaçarken, lokantada bulunanlar 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.