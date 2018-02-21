Londra- Amsterdam arası hızlı tren seferleri başlıyor

İngiltere- Hollanda arasında yeni proje için bilet satışları başladı. Toplam 3 saat 41 dakikada sona erecek yolculuğun dün ilk kez tanıtım sürüşü gerçekleşti.

BRÜKSEL VE ROTTERDAM'DA DURACAK

İngiltere'nin St. Pancras Tren İstasyonu'ndan yola çıkan tren, Amsterdam'a gitmeden önce Brüksel ve Rotterdam'da duracak.

TEK YÖN GİDİŞ ÜCRETİ 35 EURO

Günde iki sefer yapması planlanan trenin, tek yön gidiş ücreti 35 euro olarak belirlendi. Bilet satışları ve ilk sefer 4 Nisan'da başlayacak.

YIL SONUNA KADAR AKTARMA YAPILACAK

Şu anda Amsterdam garında pasaport kontrol noktaları hazır değil. Bu yüzden de yolcuların yıl sonuna kadar Brüksel'de aktarma yapması gerekiyor