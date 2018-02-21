taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.453
USD
3,7891
EURO
4,6692
ALTIN
161,89
PETR
64,6800

Londra- Amsterdam arası hızlı tren seferleri başlıyor

İki şehir arasında inşa süreci tamamlanan projenin seferlerine dün start verildi.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Projeler

İngiltere- Hollanda arasında yeni proje için bilet satışları başladı. Toplam 3 saat 41 dakikada sona erecek yolculuğun dün ilk kez tanıtım sürüşü gerçekleşti.

Londra- Amsterdam arası hızlı tren seferleri başlıyor

BRÜKSEL VE ROTTERDAM'DA DURACAK

İngiltere'nin St. Pancras Tren İstasyonu'ndan yola çıkan tren, Amsterdam'a gitmeden önce Brüksel ve Rotterdam'da duracak.

TEK YÖN GİDİŞ ÜCRETİ 35 EURO

Günde iki sefer yapması planlanan trenin, tek yön gidiş ücreti 35 euro olarak belirlendi. Bilet satışları ve ilk sefer 4 Nisan'da başlayacak.

Londra- Amsterdam arası hızlı tren seferleri başlıyor

YIL SONUNA KADAR AKTARMA YAPILACAK

Şu anda Amsterdam garında pasaport kontrol noktaları hazır değil. Bu yüzden de yolcuların yıl sonuna kadar Brüksel'de aktarma yapması gerekiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

325
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

224
Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

Heynckes: İstanbul'da da aynı oyunumuzu oynayacağız

92
CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

170
Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

Almanya TSK'nın Afrin operasyonundan kaygılı

73
Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan bulundu

Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan bulundu

17
Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM