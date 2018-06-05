Londra Heathrow havalimanına üçüncü pist geliyor

İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanlarnıdan biri inşa edilirken, Avrupa da bu duruma kayıtsız kalmamak için adeta son çırpınışlarını veriyor.

Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanmasıyla İstanbul'un global bir transfer merkezine dönmesi planlanırken, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow havalimanına üçüncü pistin inşa edilmesine karar verildi, ancak bu karar oldukça güç bir şekilde alındı...

NEREDEYSE 20 YIL

Sadece iki pisti bulunan ve yoğunluk açısından Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Londra'daki Heathrow’un da kapasitesi artırılıyor. İngiltere açısından son derece kritik bir öneme ve sadece iki piste sahip bu havalimanına uzun yıllardır gündemde olan 3. pistin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

İlk olarak 2006 yılında gündeme getirilen üçüncü pist konusu, aradan geçen yıllara rağmen anca onaylandı. 12 yıl aradan sonra onaylanan üçüncü pistin üç yılda tamamlanması planlanıyor. Sadece bir asfalt dökülmesi ile yapılacak olan yeni pist, toplamda neredeyse 20 yılda tamamlanmış olacak.

"TARİHİ AN"

Theresa May hükümeti üzerinde uzun süredir tartışılan Heathrow’a 3.pist yapımının onaylanması, ülke açısından tarihi bir an olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanı Chris Grayling pistin yapımına onay verilmesi için “bu tarihi bir an” ifadelerini kullandı.

Üçüncü pistin yapılması için konut sakinleri ve gürültü azaltma önlemleri için 2.6 milyar pound tazminat bütçesi ayrıldığı belirtildi.

YENİ İSTİHDAM HEDEFİ

Yerleşim yerlerinin huzurunun kaçacağı gerekçesiyle bölge sakinleri yeni pist yapılmasını protesto ediyordu ancak, Bakan Grayling üçüncü pistin yapılmasının Birleşik Krallık özelinde Londra için büyük bir ekonomik katkı olacağını belirtti.