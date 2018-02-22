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Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

Londra'da ünlü tasarımcıların koleksiyonlarını tanıttığı defile haftasında Hint asıllı İngiliz modacı, modellerini Tatlıses'in şarkısı eşliğinde yürüttü.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 15:53..
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Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

Geçtiğimiz perşembe günü başlayan Londra Moda Haftası, ünlü modacıların defilelerine sahne oldu. Richard Quinn defilesinin onur konuğu olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de defileleri ön sıralardan izlemeye gelenler arasındaydı.

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

HİNT ASILLI MODACI "ÖLÜRSEM KABRİME GELME" DİYEREK KOLEKSİYONUNU TANITTI

Dünyanın önde gelen tasarımcıları ve moda evleri, düzenledikleri defilelerle yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Bu tasarımcılardan biri de Hint asıllı İngiliz modacı Ashish Gupta idi.

Ünlü tasarımcı, markası Ashish için düzenlediği defilede, Türkler için bir sürprize de imza attı ve İbrahim Tatlıses'in "Ölürsem kabrime gelme" şarkısını çaldı.

Podyuma çıkan modeller, İbrahim Tatlıses'in "Ölürsem kabrime gelme istemem." sözleri eşliğinde yürüdü. Defilede, koleksiyon kadar Tatlıses'in yorumu da büyük ilgi çekti.

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı VİDEO

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

Londra Moda Haftası'nda İbrahim Tatlıses'in şarkısı

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