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Londra saldırganının kimliği belli oldu

Dün İngiltere Londra'da terör saldırısı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.

23.03.2017 - 18:54
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Londra saldırganının kimliği belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını DEAŞ üstlendi. 52 yaşındaki Halid Mesut isimli teröristin, İngiltere doğumlu olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE SORGULANIP, SERBEST BIRAKILDI

İngiliz Başbakan May, saldırıda öldürülen polisin 'kahraman' olduğunu ve kahraman polis sayesinde saldırganın parlamento binasına giremediğini belirtti. Saldırganın Birleşik Krallık doğumlu olduğunu doğrulayan May, daha önce MI5 tarafından da radikalizm şüphesiyle sorgulanmış bir kişi olduğunu duyurdu.

Saldırganın kimliğinin bilindiğini fakat daha sonra açıklanacağını dile getiren May, saldırının 'İslami ideoloji'den etkilendiğini ifade etti. May, ülke çapında devriyelerin ve sokaklardaki polis sayısının artırılmasının önlem olarak yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı May'den saldırganla ilgili açıklama haberi
Londra saldırganının kimliği belli oldu

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