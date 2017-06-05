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Londra saldırganlarının kimlikleri belli oldu

Londra'da önceki cumartesi gecesi meydana gelen terör saldırısını gerçekleştiren iki şahsın adları Londra polisi tarafından açıklandı.

05.06.2017 - 21:04
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Londra emniyetinin açıklamasına göre, saldırgan Khuram Butt (27), eşi ve çocuklarıyla birlikte son birkaç yıldır Londra'nın doğusundaki Barking'de yaşıyordu.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Diğer saldırganın ise 30 yaşındaki Raşid Redouane olduğu bildirildi. Bu iki saldırgan bir diğer şahısla birlikte, 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

BİRİ İNGİLİZ VATANDAŞI

Emniyetin açıklamasına göre saldırganlardan Khuram Butt, Pakistan doğumlu bir İngiliz vatandaşıydı. Yine Barking'de yaşayan diğer saldırgan Raşid Redouane'nin, Fas kökenli Libyalı olduğu belirtiliyor.

Londra saldırganlarının kimlikleri belli oldu

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