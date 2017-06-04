taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

Londra'da Cumartesi gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralı olan 21 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

04.06.2017 - 18:32
  1. Haberler
  2. Dünya
Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

İngiltere'nin başkenti Londra, Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarla sarsıldı.

Başkentin merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

21 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

BBC'nin haberine göre, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, yaralılardan 21'inin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

12 kişinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, zanlıların kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Cressida Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama kesinlikle emin olmak zorundayız" dedi.

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırı sonrası durumun "kontrol altına alındığını" belirten Dick, soruşturmanın hızlı ilerlediğini ve önemli kaynaklara ulaştıklarını da sözlerine ekledi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Londra Ambulans Hizmetleri, saldırıdan sonra yaralıların 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

İlginizi Çekebilir
İngiltere Başbakanı May'den saldırı sonrası açıklama
İngiltere Başbakanı Theresa May, radikal görüşlerin ülkede fazlasıyla tolere edildiğini ifade etti.
Londra’daki terör saldırısına dünya liderlerinden kınama
Fransa, İspanya, İtalya ve ABD Başkanları Londra’da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.
Hollanda'da 19 çocuğun babası tüp bebek doktoru çıktı
Bir çocuğunun DNA testi, tüp merkezi aracılığıyla dünyaya gelen 19 müşterisinin sperm kaynağının Dr. Karbaat olduğunu ortaya koydu.
Trump'tan May'e taziye telefonu
ABD Başkanı Trump, İngiltere'de düzenlenen terör saldırılarından sonra seyahat yasaklarının uygulanmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

441
Tudor'dan Aykut Kocaman'a; 1 haftamızı çaldınız

Tudor'dan Aykut Kocaman'a; 1 haftamızı çaldınız

35
İdo Tatlıses: Çocuk için nikah şart değil

İdo Tatlıses: Çocuk için nikah şart değil

307
Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

83
Rizeli başkan: Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir

Rizeli başkan: Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir

373
Bülent Korkmaz Suriyeli çocuğa çarptı

Bülent Korkmaz Suriyeli çocuğa çarptı

72
Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler'e takıldı

Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler'e takıldı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM