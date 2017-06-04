Londra saldırısında yaralıların durumu ciddi

İngiltere'nin başkenti Londra, Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarla sarsıldı.

Başkentin merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

21 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

BBC'nin haberine göre, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, yaralılardan 21'inin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

12 kişinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, zanlıların kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Cressida Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama kesinlikle emin olmak zorundayız" dedi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırı sonrası durumun "kontrol altına alındığını" belirten Dick, soruşturmanın hızlı ilerlediğini ve önemli kaynaklara ulaştıklarını da sözlerine ekledi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Londra Ambulans Hizmetleri, saldırıdan sonra yaralıların 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.