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Londra'da 12 kiloluk fare yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 12 kilo ağırlığında dev bir sıçan yakalandı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 12:35..
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İngiltere'nin başkenti Londra'da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra'nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uzmanlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

Londra'da 12 kiloluk fare yakalandı

12 KİLOLUK SIÇAN

Farenin büyük olduğu biliniyordu ancak uzmanlar da dev sıçanı gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemedi, çünkü hayvan tam 12 kilo ağırlığındaydı. Londra lağımlarında yaşadığı tahmin edilen hayvanın yaşı bilinmezken bu zamana kadar yakalanan en büyük fare türü olduğu belirlendi.

"SPLİNTER USTA YAKALANDI"

Sosyal medya üzerinde hayvanın yakalandıktan sonraki görüntüsü paylaşılırken, twitter sakinleri fotoğrafın altını mizah ile süsledi. Kullanıcılar hayvanın boyutlarını kedi ve köpeğe benzetirken, bazı kullanıcılar ise bunun bir fare değil köstebek olduğunu söyledi.

Bazı kullanıcılar da dev sıçanı ninja kaplumbağalar çizgi filmindeki "Usta Splinter" karakterine benzetti.

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