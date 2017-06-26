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Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Siyahi İngiliz Da Costa'nın gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler, polis karakoluna saldırdı.

26.06.2017 - 02:56
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Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra geçen hafta hastanede yaşamını yitiren Edir Frederico Da Costa'nın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam saatlerinde Londra'nın doğusundaki Stratford bölgesinde polisle karşı karşıya geldi.

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

GÖSTECİRİLER KARAKOLA SALDIRDILAR

Daha sonra Stratford yakınındaki Forest Gate semtindeki polis karakolu önünde toplanan göstericilerden bazıları karakola tuğla ve muhtelif cisimler fırlattı.

(Gözaltına alındıktan birkaç gün sonra hastanede ölen Frederico Da Costa, oğluyla)

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Çok sayıda gencin katıldığı gösterilerde "Adalet istiyoruz" ve "Edson için adalet" gibi sloganlar atıldı. Göstericiler karakol çevresinde de küçük ateşler yaktı.

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Göstericilerin agresifleşmesiyle Londra polisi de bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk etti.

Polisin helikopterlerle izlediği gösteride herhangi bir gözaltı olmadı.

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

25 yaşındaki Da Costa 15 Haziran'da Londra'nın doğusunda aracının içinde gözaltına alınmıştı. Polisin, gözaltı sırasında güç ve gaz kullandığı tespit edilmişti.

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

Londra'da Da Costa protestosunda karakolu bastılar

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