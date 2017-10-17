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Londra'da dün hava turuncu renge büründü

Ofelya kasırgası, İngiltere'nin bazı şehirlerinde ve Londra'da ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

17.10.2017 - 13:28
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İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler, İngiltere'nin kuzeyi ve batısı ile İskoçya'nın güneybatısını etkisi altına alan Ofelya kasırgası, dün Londra'da da havanın renginin değişmesine neden oldu.

Londra'da dün hava turuncu renge büründü

SÜRÜKLENEN TOZ PARÇACIKLARI NEDEN OLDU

Meteoroloji uzmanı Grahame Madge'in The Independent'a yaptığı açıklamada, havadaki değişikliğin nedeninin Büyük Britanya kıtasını etkisi altına alan kasırganın sürüklediği toz parçacıklarından kaynakladığını ifade etti.

Londra'da dün hava renk değiştirdi- FOTO GALERİ

Londra'da dün hava turuncu renge büründü

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer ayrıca kasırganın Portekiz'de meydana gelen yangın parçacıklarını ve Sahra Çölü'ndeki kum taneciklerini de sürüklediği görüşünde birleşiyor.

Londra'da dün hava turuncu renge büründü

ETKİSİ AZALACAK

Hava durumu uzmanları, Ofelya kasırgasının adayı bu yıl vuran en kuvvetli rüzgarlar arasında yer aldığına dikkati çekerken, kuvvetli rüzgarın etkisinin yarın (bugün) akşam saatlerinde azalacağını bildirdi.

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