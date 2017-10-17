Londra'da dün hava turuncu renge büründü

İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler, İngiltere'nin kuzeyi ve batısı ile İskoçya'nın güneybatısını etkisi altına alan Ofelya kasırgası, dün Londra'da da havanın renginin değişmesine neden oldu.

SÜRÜKLENEN TOZ PARÇACIKLARI NEDEN OLDU

Meteoroloji uzmanı Grahame Madge'in The Independent'a yaptığı açıklamada, havadaki değişikliğin nedeninin Büyük Britanya kıtasını etkisi altına alan kasırganın sürüklediği toz parçacıklarından kaynakladığını ifade etti.

Londra'da dün hava renk değiştirdi- FOTO GALERİ



YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer ayrıca kasırganın Portekiz'de meydana gelen yangın parçacıklarını ve Sahra Çölü'ndeki kum taneciklerini de sürüklediği görüşünde birleşiyor.

ETKİSİ AZALACAK

Hava durumu uzmanları, Ofelya kasırgasının adayı bu yıl vuran en kuvvetli rüzgarlar arasında yer aldığına dikkati çekerken, kuvvetli rüzgarın etkisinin yarın (bugün) akşam saatlerinde azalacağını bildirdi.