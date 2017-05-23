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Londra'da güvenlik önlemleri artırılacak

Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısının ardından başkent Londra’da güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

23.05.2017 - 21:10
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Londra'da güvenlik önlemleri artırılacak

Londra polisinden yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek kamuya açık bütün etkinliklerde güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği ve spor etkinliklerinde yer alacak silahlı polis sayısının artırılacağı belirtildi.

FA CUP FİNALİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu kapsamda hafta sonu yapılacak FA Cup final maçının oynanacağı Wembley stadındaki önlemlerin de gözden geçirileceği ifade edildi. Wembley Stadı'ndaki maçta Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

SOKAKLARDA POLİS SAYISI ARTIRILACAK

Sokaklardaki polis ve silahlı polis sayısının da artırılacağı kaydedildi. Londra polisinin açıklamasında, kamuya açık etkinlik düzenleyenler de güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye çağırıldı.

GRANDE'NİN LONDRA KONSERLERİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Bu arada, ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin Londra'da perşembe ve cuma günleri vereceği konserlerin iptali gündemde.

Manchester saldırısının ardından başbakanlıkta acil kabine toplantısı düzenleyen Başbakan Theresa May, bugün öğleden sonra Manchester'a gitti.

BAŞBAKAN MAY HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

May burada Manchester Emniyet Müdürlüğünü ve bir hastaneyi ziyaret etti.
Theresa May'in gün içinde bir acil durum kabine toplantısına daha katılması öngörülüyor.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Diğer yandan, İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da bayraklar yarıya indirildi.

Kraliçe 2. Elizabeth de bugün Buckingham Sarayı'ndaki bir etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna katıldı.
8 Haziran'da erken genel seçime gitmeye hazırlanan İngiltere'de bazı siyasi partiler saldırının ardından seçim kampanyalarını askıya aldı.

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