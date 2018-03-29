Londra’da hayat kurtaran 84 heykel

İngiltere'de erkeklerin intihar ederek hayatlarına son vermeleri bir hayır kuruluşu tarafından farkındalık kampanyasına konu edildi.

Erkeklerde intihar oranını düşürmek amacıyla 2006 yılından bu yana çalışan Londra menşeli hayır kurumu Project 84 isimli bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya biraz ürkütücü oldu.

84 HEYKEL ÇATIDA

84 erkek heykeli sipariş eden hayır kurumu daha önce yakınlarını intihar nedeniyle kaybetmiş insanlarla yapılan görüşmeler ışığında nihai şeklini bulan heykelleri Londra’nın Southbank bölgesindeki binaların çatılarına yerleştirdi.

Üç gün boyunca erkek intiharları hakkında yayın yaparak izleyicileri bilinçlendirdiği Project 84 kapsamında 84 heykeli çatıda görenler korku yaşadı, paniğe kapıldı. Zira gerçekten heykelden ziyade intihar etmeye çıkan insanlar gibi gerçekçi görünüyorlardı.

HER HAFTA 84 KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Birleşik Krallık’ta her iki saatte bir erkek intihar ediyor. Bu, haftada 84 erkeğin intiharına tekabül ediyor. Konuya ilişkin sosyal medyada en çok konuşulan meselerden biri olan Project 84, geçen yıl, intihar eden üç adamın intihar mektuplarını ulusal gazetelerde yayınlayarak erkek intiharı konusunda tartışma yaratmış, bu yılki kampanyası da beklediği ilgiyi yakaladı.