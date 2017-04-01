Londra'da ırkçı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

İngiliz polisi, başkentin Croydon semtinde ırkçı bir grubun saldırısına uğrayan 17 yaşındaki sığınmacının ağır şekilde yarandığını bildirdi.

8 KİŞİ MİLLİYETİNİ SORDU

Polisten yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda, otobüs bekleyen sığınmacının etrafının 8 kişi tarafından sarıldığı ve milliyetinin sorulduğu kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çocuğun sığınmacı olduğunu söylemesi üzerine grubun saldırısına uğradığı aktarılan açıklamada, başına ağır darbeler alan sığınmacının sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Olayı "nefret suçu" olarak tanımlayan polis, mağdurun kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Saldırı sırasında mağdurla birlikte olan iki arkadaşının ise olay yerinden kaçarak kurtulduğu ve hafif şekilde yaralandıkları bildirildi.

KİMSE GÖZALTINA ALINMADI

Dün yerel saatle 23.40'da gerçekleşen saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadığı açıklandı.

Geçen yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) yönünde sonuçlanan AB referandumuna giden süreçte ülkede göçmen karşıtı görüşler yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı.

NEFRET SUÇLARI ARTTI

Referanduma günler kala ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Jo Cox, aşırı sağ gruplarla ilişkili bir kişi tarafından öldürülmüştü.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre Brexit referandumunun ardından ülkede nefret suçlarında yüzde 50'ye varan artış kaydedildi..