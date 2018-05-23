taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.429
USD
4,8406
EURO
5,6699
ALTIN
200,61
PETR
79,0400

Londra'da konut fiyatları yıllık bazda azaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 düştü.

AA | 23.05.2018 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Emlak

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede mart ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 4,2 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 0,7 AZALDI

ONS açıklamasında ülkede ortalama bir konutun fiyatının 224 bin 144 sterlin olduğu belirtildi. Öte yandan başkent Londra’da ise konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı. Londra'da ortama bir konutun fiyatı toplam 471 bin 944 sterline geriledi.

Londra'da konut fiyatları yıllık bazda azaldı

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Verilere ilişkin olarak ONS Analisti Kishan Rana, Avrupa Birliği (AB) referandumunun yapıldığı 2016 yılında bu yana Londra’da konut talebinin azaldığını belirterek, bununla uyumlu şekilde fiyatların da düşüşe geçtiğini kaydetti. Rana, “AB’de gelen net göçmen sayısında düşüşün yansıması olarak AB ülkelerindeki konut müşterilerinden gelen talep de azaldı.” ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

214
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1062
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

669
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

689
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

254
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94