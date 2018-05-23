Londra'da konut fiyatları yıllık bazda azaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede mart ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 4,2 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 0,7 AZALDI

ONS açıklamasında ülkede ortalama bir konutun fiyatının 224 bin 144 sterlin olduğu belirtildi. Öte yandan başkent Londra’da ise konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı. Londra'da ortama bir konutun fiyatı toplam 471 bin 944 sterline geriledi.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Verilere ilişkin olarak ONS Analisti Kishan Rana, Avrupa Birliği (AB) referandumunun yapıldığı 2016 yılında bu yana Londra’da konut talebinin azaldığını belirterek, bununla uyumlu şekilde fiyatların da düşüşe geçtiğini kaydetti. Rana, “AB’de gelen net göçmen sayısında düşüşün yansıması olarak AB ülkelerindeki konut müşterilerinden gelen talep de azaldı.” ifadesini kullandı.