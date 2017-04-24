Londra'da Le Pen protestosu

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

FRANSA BÜYÜKELÇİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

İngiltere'de birçok sendika ile inanç gruplarının destek verdiği Faşizme Karşı Birleş (UAF) adlı sol görüşlü grup tarafından organize edilen, "Le Pen'i Durdurun! Faşizmin Avrupa'ya dönüşüne hayır" başlıklı gösteri için eylemciler yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

"LE PEN, BİR DAHA ASLA"

Irkçılık ve faşizm karşıtlarının bir araya geldiği eylemde, Le Pen'in seçimlerin ikinci turuna kalmasına yönelik tepkiler dile getirilirken, göstericiler ayrıca Le Pen'i "göçmen karşıtı", "antisemitik" ve "İslamofobik" olmakla eleştirdi.

Eylemciler gösteride, "Le Pen'e hayır" ve "Naziler bir daha asla, Le Pen asla" sloganları atarken, ellerinde ise üzerinde, "Le Pen, bir daha asla", "İslamofobiye hayır" ve "Faşizme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

"LE PEN'İN SİCİLİ, KENDİSİ ADINA KONUŞUYOR"

Etkinliğin organizatörlerinden ve UAF'nın Eş-Sekreteri Weyman Bennett, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanının bir faşist olabileceği fikrinin mide bulandırdığını söyleyerek, "Marine Le Pen'in sicili kendisi yerine zaten konuşuyor. Savunduğu faşizm, Müslümanları, Yahudileri, sendikacıları, faşizmin yeniden damgalanması yolunda duran herkesi tehdit ediyor." dedi.

Londra'da düzenlenen protestoyla Fransa'daki faşizm karşıtlarına desteklerini ilettiklerini dile getiren Bennett, "Le Pen'in İslamofobisi ve antisemitizmiyle olabildiğince geniş çaplı ve geniş katılımlı bir koalisyonla mücadele edilmelidir." diye konuştu.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı yarışında dün, ilk tur sandık çıkış sonuçlarına göre ikinci tura Yürüyüş Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen'in ilk iki sırada yer alması, başkent Paris'te toplanan faşizm karşıtı gruplarca protesto edilmişti.