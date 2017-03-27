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Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslüman kadınlar, terör saldırılarını protesto etti.

27.03.2017 - 05:52
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Başkent Londra'da geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan terör saldırını kınayan Müslüman kadınlar saldırının gerçekleştiği Westminister Köprüsü üzerinde toplanarak teröre karşı birlik oldu. Köprü üzerinde toplanan yüzlerce kadın, el ele tutuşarak terör saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulundular.

Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

Organizasyonu düzenleyen 'Londra'da Kadın Yürüyüşü Platformu (Women March London)' tarafından yapılan açıklamada, "Londra'ya yapılmış saldırı bize yapılmıştır. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır. İslam dini her türlü şiddete karşıdır" ifadelerine yer verildi.

Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

Londra'da Müslüman kadınlar teröre karşı zincir oluşturdu

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