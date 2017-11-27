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Londra'da paniğe neden olan 2 kişi serbest bırakıldı

Londra'da metrodaki paniğin 21 ve 40 yaşlarındaki 2 kişi arasındaki kavgadan kaynaklandığı, şüphelilerin serbest bırakıldıkları açıklandı.

AA | 27.11.2017 - 08:25..
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AA
d

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Oxford Circus Metro İstasyonu'nda geçen cuma günü kavga ederek panik ortamının yaşanmasına neden olan 2 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

PANİK KAVGADAN KAYNAKLANDI

İngiliz polisi, Londra'nın merkezindeki metro istasyonunda yaşanan panik ortamının 21 ve 40 yaşlarındaki 2 kişi arasındaki kavgadan kaynaklandığını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Metro istasyonunda ateş açıldığı yönündeki asılsız iddialar, başkentin en işlek ana arterleri olan Oxford Circus, Piccadilly ve Regent caddelerinde kaosa yol açmış, bölge polisler tarafından kordon altına alınmıştı.

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