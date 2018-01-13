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Londra'da Piccadilly Meydanı'nı süsleyen THY reklamı

Başarıdan başarıya uçan Türk Hava Yolları, dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen Piccadilly Meydanı'nda reklam çalışmasına imza attı.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 18:45..
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Londra'da Piccadilly Meydanı'nı süsleyen THY reklamı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları (THY), yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da reklam çalışması yapan THY, İngiliz rakiplerine de müthiş bir çalım atmış oldu.

GÖZLER THY'DE

Dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen Piccadilly Meydanı'nda yapılan reklam çalışması, İngiliz havayolu şirketi British Airways'e karşı 'gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

Londra'da Piccadilly Meydanı'nı süsleyen THY reklamı

KISKANDIRAN HAREKETLER

Türk Hava Yolları, benzer bir reklam çalışmasını Almanya'nın başkenti Berlin'de de yapmıştı. Berlin'deki Tegel Havalimanı'na reklam veren THY, Alman medyasının hedefi haline gelmişti.

Londra'da Piccadilly Meydanı'nı süsleyen THY reklamı

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