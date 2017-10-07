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Londra'da saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir saldırı gerçekleşti.

07.10.2017 - 17:11
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Londra'da saldırı

Londra'da bir araç kalabalığın arasında daldı. Yaralılar var.

Detaylar gelecek...

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