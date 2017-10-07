Londra'da saldırı

Suriye'de Türk eli ile gerçekleştirilmesi planlanan Idlib operasyonu artık sesli olarak dillendiriliyor. Amaç PYD'ye Afrin darbesi vurmak.

Kars Kalesi eteklerinde Osmanlı ve Rus süngüsüne rastlandı.

Beylerbeyi Sarayı'nda Osmanlı ve Rus süngüsü bulundu

Antalyaspor'dan yıllık 4 milyon euro aldığı söylenen Nasri'nin, takımdan 7 milyon euro aldığı öğrenildi.

Nasri'nin 7 milyon euro alması Antalyaspor'u karıştırdı

4

Kars'ta bulunan Osmanlı ve Rus ordusuna ait mühimmatlar

Restorasyonu devam eden Beylerbeyi Sarayı'ndan Osmanlı ve Rus ordularına ait çok sayıda mühimmat bulundu.