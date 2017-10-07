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Londra'da saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir saldırı gerçekleşti.
07.10.2017 - 17:11
Haberler
Dünya
Londra'da bir
araç
kalabalığın arasında daldı. Yaralılar var.
Detaylar gelecek...
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