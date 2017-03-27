taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.931
USD
3,6000
EURO
3,9134
ALTIN
145,50
PETR
50,5000

Londra’da terör korkusu turist sayısını azalttı

Londra’nın terör saldırılarına hedef olabileceği korkusu başkentteki turistik yerleri ziyaret eden turist sayısında azalmaya neden oldu.

27.03.2017 - 13:21
  1. Haberler
  2. Dünya

londra

Turistlerin en çok ziyaret ettiği merkezlerle ilgili çalışmalar yapan Association of Leading Visitor Attractions ALVA’nın yayınladığı rakamlara göre, başkentin en popüler turistik merkezleri arasında yer alan Britanya Müzesi, Doğal Tarih Müzesi ve Victoria and Albert Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon kişi azaldı.

TURİSTİK YERLERDEN UZAK DURUYORLAR

Derneğin direktörü Bernard Donoghue, gerek yerli gerek yabancı turistlerin Londra’nın merkezi ile kentteki belli başlı turistik alanlara güvenlik şüphesi gerekçesiyle uzak durduklarını kaydetti.

Donoghue geçtiğimiz hafta Westminster’da meydana gelen terör saldırısının turizmi çok az düzeyde olumsuz etkileyeceğini belirterek bir ya da birkaç hafta içinde buna benzer bir olayın meydana gelmesi durumunda turizm konusunda daha ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

333
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

169
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

231
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

36
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

129
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

26
14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM