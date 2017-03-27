Londra’da terör korkusu turist sayısını azalttı

Turistlerin en çok ziyaret ettiği merkezlerle ilgili çalışmalar yapan Association of Leading Visitor Attractions ALVA’nın yayınladığı rakamlara göre, başkentin en popüler turistik merkezleri arasında yer alan Britanya Müzesi, Doğal Tarih Müzesi ve Victoria and Albert Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon kişi azaldı.

TURİSTİK YERLERDEN UZAK DURUYORLAR

Derneğin direktörü Bernard Donoghue, gerek yerli gerek yabancı turistlerin Londra’nın merkezi ile kentteki belli başlı turistik alanlara güvenlik şüphesi gerekçesiyle uzak durduklarını kaydetti.

Donoghue geçtiğimiz hafta Westminster’da meydana gelen terör saldırısının turizmi çok az düzeyde olumsuz etkileyeceğini belirterek bir ya da birkaç hafta içinde buna benzer bir olayın meydana gelmesi durumunda turizm konusunda daha ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.