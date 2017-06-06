Londra'da terör mağdurları anıldı

Terör saldırısının yaşandığı Londra Köprüsü ve Borough Market'e yakın bir mesafede bulunan Londra Belediye binası yanındaki parkta, yağmura rağmen binlerce kişi toplandı.

İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan'ın da katıldığı anmada, farklı topluluklardan ve farklı inanç gruplarından çok sayıda kişi, dayanışma içinde olduklarını belirterek teröre boyun eğmeyecekleri mesajını verdi.

TAZİYE MESAJLARI YAZILDI

Londra'daki Müslüman toplulukların ve hayır kurumlarının yanı sıra, evsizler ve sığınmacılar için faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından katılımcıların hazır bulunduğu anma töreninde, terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yazıldı.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Müslim Aid ve Ahmedi Müslüman Topluluğu üyeleri Tower Bridge önünde "Hepimiz biriz." "Londra'yı seviyoruz." sloganlarından oluşan pankartları hep birlikte taşıdı. Londra Belediye Binası önüne çok sayıda kişi çiçek bırakan katılımcılar törende bir grup şarkılar söyledi.

Bazı katılımcılar ise barış sloganları atarak hayatını kaybedenlerin ailelerine verilmek üzerine oluşturulan taziye defterine çok sayıda mesaj yazdı ve çiçek bıraktı.