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Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

İngiliz polisi, Londra'da yanan 24 katlı binadaki bazı dairelere ait fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

19.06.2017 - 01:49
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Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, bugün yayımlanan görüntülerin devam edilen operasyon kapsamında uzman ekiplerce çekildiği aktarıldı.

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Açıklamada, binadaki cesetlere ulaşılması için apartmanın her katında adli ve sistematik aramaların yapıldığı kaydedilirken, "Yangının verdiği zararın tarif edilemeyeceği ve bu nedenle de operasyonun tamamlanmasının haftalar sürebileceği" bildirildi.

Polis açıklamasında, yangının büyüklüğü sebebiyle bazı cesetlerin teşhis edilemeyeceği gerçeğine insanların hazırlanması gerektiği belirtildi.

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

GÜNCEL RAKAMLAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Açıklamada ayrıca, yangının olduğu günden bu yana haber alınamayan ve öldüğü tahmin edilen kişilerin sayısının da 58'in üstüne çıktığı vurgulandı. Güncellenmiş ölü sayısının yarın açıklanması bekleniyor.

Başkentin batısında, Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta salı gecesi çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki "kayıpların" öldüğü varsayılıyor.

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını bildirmesine rağmen bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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