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Londra'da yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

Londra'da bir belediye çalışanı, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 13:51..
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Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin başketi Londra'da çıkan bir yangında küle dönen Grenfell binasında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Kurbanların aileleri için toplanan yardım ve bağış paralarının bir belediye görevlisi tarafından adeta ezildiği ortaya çıktı.

Londra'da yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

TATİL VE KUMAR İÇİN PARALARI ÇEKTİ

39 yaşındaki Jenny McDonagh, yangında ölenlerin ailelerine ve evlerini kaybedenlere verilen para yüklenmiş banka kartlarından kendisi için nakit çekti. McDonagh'nın 10 ayda çektiği 62 bin sterlini tatile, lüks restoranlara ve kumara harcadığı belirtildi.

Londra'da yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

Kensington ve Chealsea Belediyesi'nde finans müdürü olarak çalışmış olan, McDonagh'nın parayla Dubai ve Los Angeles'a tatille gittiği ortaya çıktı.

Mahkemenin "seri dolandırıcı" olmakla suçladığı McDonagh suçunu kabul etti.

Londra'da yardım paralarını tatil ve kumara harcadılar

 

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