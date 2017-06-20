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Londra'daki İslamofobik saldırıya Avrupa'dan tepkiler

AKPM) Siyasi Sorunlar Komisyonu Başkanı Mogens Jensen, Londra'daki saldırıyı "alçak bir nefret suçu" olarak niteledi.

20.06.2017 - 02:01
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AKPM'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın bir kere daha masum kişilere yönelik bir saldırıya şahit olduğuna işaret edilerek, "Camiden çıkan bir grup müslümanın dün gece bir kamyonet tarafından saldırıya uğradığı" belirtildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi Sorunlar Komisyonu Başkanı Mogens Jensen'in söz konusu saldırıyı "alçak bir nefret suçu" olarak nitelendirdiği ve kınadığı vurgulanan açıklamada, Jensen'in saldırıya uğrayanların aile ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirttiği aktarıldı.

AKPM'nin sürekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine dikkati çektiğine değinilen açıklamada, "Biz farklı olduğu için fanatizmin artışı, hoşgörüsüzlük ve ötekini reddetme sorunları ile karşı karşıyayken, etnik kökeni ve dini inancına bakmaksızın tüm yurttaşlara her zamankinden fazla adil ve eşit bir statü kazandırmak için çabalamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her türlü nefrete yönelik eylemden kaçınılması çağrısı yapıldı.

"İSLAM KARŞITI TEPKİ, TAM DA TERÖRİSTLERİN ARADIĞI ŞEY"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FinsburyPark: İslam karşıtı tepki tam da teröristlerin aradığı şeydir. Başarılı olmamalılar ve insan hakları terörizmle mücadeleye engel değildir." ifadelerini kullandı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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