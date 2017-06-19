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Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

İngiltere'nin başkentinde camiden çıkan Müslümanların üzerine minibüs sürülmesini Ada basını "kaza" olarak yorumladı.

19.06.2017 - 07:15
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Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

Teravih namazı sonrası Finsbury Park Camisi'nden çıkan Müslümanların üzerine sürülen araç nedeniyle 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Saldırgan ise tutuklandı.

İNGİLİZ MEDYASI "KAZA" DİYE GEÇİŞTİRDİ

İngiliz medyası daha bir ay önce, Londra'da yaşanan benzer terör saldırıları için doğal olarak "Kentin iki yakasında kıyım" şeklinde manşetler atmıştı.

Ancak aynı İngiliz basını, görgü tanıklarının da ifadelerinde yer aldığı üzere, sürücüsü tarafından bilinçli olarak cami cemaatinin üzerine sürdüğü minibüs nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı olay için "korkunç kaza" demekle yetindi.

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