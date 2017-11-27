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Londra'daki paniğin sebebi iki kişi serbest kaldı

Londra'daki Oxford Circus metrosunda kavga ederek büyük paniğe neden olan iki kişi, serbest bırakıldı.

AA | 27.11.2017 - 00:11..
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Oxford Circus Metro İstasyonu'nda geçen cuma günü kavga ederek panik ortamının yaşanmasına neden olan 2 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

AA
Londra'daki paniğin sebebi iki kişi serbest kaldı

METRODA KAVGA ETTİLER

İngiliz polisi, Londra'nın merkezindeki metro istasyonunda yaşanan panik ortamının 21 ve 40 yaşlarındaki 2 kişi arasındaki kavgadan kaynaklandığını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Metro istasyonunda ateş açıldığı yönündeki asılsız iddialar, başkentin en işlek ana arterleri olan Oxford Circus, Piccadilly ve Regent caddelerinde kaosa yol açmış, bölge polisler tarafından kordon altına alınmıştı.

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