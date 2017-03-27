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Londra'daki saldırıda hayatını kaybeden Kıbrıslı

Terör saldırısında hayatını kaybeden Ayşe Feride'nin Kıbrsı'ın soylu ailelerinden Baflı Tatlan Ahmet'in kızı olduğu ortaya çıktı.

27.03.2017 - 11:28
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Son günlerde Westminster Terör Saldırısı nedeniyle İngiltere’nin gazzetelerinin manşetlerindeki Aysha Frade’in (43) Kıbrıs’ın soylu ailelerinden Baflı Tatlan Ahmet’in kızı Ayşe Ahmet olduğu öğrenildi.

"NEREDE GÖMÜLECEĞİNE KARAR VERİLMEDİ"

Kıbrıs’ta yüzlerce akrabası olan Ayşe Ahmet’in Baf’ta gömülü babasının mezarını beş-altı yıl önce Lefkoşa’ya getirdiği ve babasına burada mezar yaptırdığını DHA’ya açıklayan bir akrabası “Şimdi Ayşe’yi doğup büyüdüğü İngiltere’de mi yoksa KKTC’de mi gömmeliyiz, bir türlü karar veremedik. Halası da Kıbrıs’ta yaşıyor. Baf Rum tarafında olduğu için babasının mezarını, ölümünden beş altı-yıl sonra Lefkoşa’ya getirten Ayşe Ahmet’in KKTC’de binlerce yakını var. Geniş bir aileyiz. Ayşe, Güney Londra’da Peckham’da doğdu. İspanya’da yaşayan annesi kanser hastası. Kız kardeşleri İspanya’da yaşıyor" dedi.


Londra'daki saldırıda hayatını kaybeden Kıbrıslı

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