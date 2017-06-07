taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.621
USD
3,5169
EURO
3,9652
ALTIN
146,18
PETR
49,9100

Londra'daki saldırıda kaybolan Fransız bulundu

Londra'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda kaybolan Fransız Xavier Thomas'ın cesedine ulaşıldı.

07.06.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin başkentindeki London Bridge'de gerçekleşen terör saldırısından bu yana kayıp olan Fransız Xavier Thomas'ın cesedi Thames Nehri'nden çıkarıldı.

Londra'daki saldırıda kaybolan Fransız bulundu

KIZ ARKADAŞI AĞIR YARALI HALDE KURTARILMIŞTI

45 yaşındaki Thomas'ın yayaların üzerine bir minibüsle saldıran teröristler tarafından ezilerek nehre atıldığı belirtiliyor. Adamın kız arkadaşı ise saldırının gerçekleştiği yerden ağır yaralı halde kurtarılmıştı.

Londra'daki saldırıda kaybolan Fransız bulundu

SEKİZ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Üç DEAŞ teröristi Cumartesi akşamı Londra'nın en kalabalık noktalarından London Bridge üstünde yayaları bir beyaz minibüsle ezmişti.

Ardından ellerindeki bıçaklarla hemen yakındaki barlarda insanların boğazını kesen saldırganlar, vurularak öldürülmüştü. Saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Katar'dan yeni hamle
Katar, gıda ve su krizine karşı yeni adımlar atacak.
May'in ilk seçim vaadi: Terör yasalarını değiştiririm
May, terör şüphelilerinin saldırılarını önlemek için gerekirse insan hakları ile ilgili yasalarda değişiklik yapabileceğini söyledi.
Körfezde kriz yaratan yalan haberi Rusya yayınladı
Katar'ın İran'ı İslam gücü olarak gösterdiği ve krize neden olan yalan haberin arkasında Rus hackerların olduğundan şüphe ediliyor.
Putin, Katar Emiri'ni aradı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi arayarak Katar krizini değerlendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran parlamentosuna saldırı

İran parlamentosuna saldırı

186
Humeyni'nin mezarına saldırı anı

Humeyni'nin mezarına saldırı anı

187
Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

271
Zamlı emekli maaşları listesi 2017

Zamlı emekli maaşları listesi 2017

65
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

134
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

106
Paris'te terör korkusu

Paris'te terör korkusu

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM