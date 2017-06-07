Londra'daki saldırıda kaybolan Fransız bulundu

İngiltere'nin başkentindeki London Bridge'de gerçekleşen terör saldırısından bu yana kayıp olan Fransız Xavier Thomas'ın cesedi Thames Nehri'nden çıkarıldı.

KIZ ARKADAŞI AĞIR YARALI HALDE KURTARILMIŞTI

45 yaşındaki Thomas'ın yayaların üzerine bir minibüsle saldıran teröristler tarafından ezilerek nehre atıldığı belirtiliyor. Adamın kız arkadaşı ise saldırının gerçekleştiği yerden ağır yaralı halde kurtarılmıştı.

SEKİZ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Üç DEAŞ teröristi Cumartesi akşamı Londra'nın en kalabalık noktalarından London Bridge üstünde yayaları bir beyaz minibüsle ezmişti.

Ardından ellerindeki bıçaklarla hemen yakındaki barlarda insanların boğazını kesen saldırganlar, vurularak öldürülmüştü. Saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirmişti.