Londra'daki sokak iftarına ana muhalefet lideri geldi

Son günlerde Avrupa'nın birçok şehrinde İslamofobi etkisi altında gösteriler düzenlenirken, Londra'da iftar programı her hangi bir kışkırtma yaşamadan tamamlandı

ANA MUHALEFET LİDERİ KATILDI

Programda, geçen yıl cami yakınlarında teravih çıkışı Müslümanlara yönelik araçla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Makram Ali anıldı.

Müslüman Refah Evi adlı toplum merkezi İmamı Mahmoud Mahmoud burada bir konuşma yaptı. İftara, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de katıldı.