Londra'daki yangından sağ çıkanlar sokaklarda kalıyor

İngiltere'de Grenfell Tower'da çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirmişti. Bu açıklamanın ardından yetkililer, sayının artmasından endişe duyuyor.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen protesto gösterisi kapsamında çok sayıda kişi, yangının çıktığı Latimer Road semtini de içinde barındıran Kensington Belediyesinin önünde toplanmıştı.

"KENT 'KAOS' İÇİNDE"

Olayla ilgili Sky News'a bir röportaj veren İşçi Partisi milletvekili Emma Dent Coad, önemli açıklamalarda bulundu.

Coad, kentin bir hafta boyunca 'kaos' ve berbat bir koordinasyon içinde olduğunu açıkladı.

"KOORDİNASYON BERBAT"

Ayrıca Coad, "Yangında mağdur olanlar parklarda ve arabalarda uyuyor. Ne yapacağını bilmeyen insanlarla da ilgilenilmiyor. Koordinasyon ise berbat. Durumla ilgili bilgi veren yakın bir kaynak; insanların ne yapacağını bilmez bir şekilde olduğundan bahsetti."

HÜKÜMET 5 BİN 500 POUND ÖDEYECEK

İngiltere Hükümeti, yangında evini kaybedenlere 5 bin 500 pound ödeme yapacak. Belgeleri yok olan mağdurların aldığı ücreti ise etkilemeyecek. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Coad, "Birçok kişi, toplu ödeme mi alacak, yoksa yardım paraları kesilecek mi diye şüphe ediyor. Bu sabah tasdik ettiğimiz bilgilere göre kimse bu durumdan etkilenmeyecek." diye konuştu.