Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar'da 13. kez gerçekleştirilen festival, kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ın himayesinde düzenlendi.

Festival kapsamında İslam dünyasının farklı coğrafyalarının kültürel zenginlikleri sergilendi.

Trafalgar Meydanı'na kurulan sahnede dans ve müzik gösterileri yapıldı.

MÜSLÜMAN MEMURLARDAN NEFRET SUÇUNA KARŞI ÖNERİLER

Çoğu ailenin çocukları ile katıldığı festival kapsamında Londra polisi de stant açtı. Stantta ziyaretçilere polislik mesleğine girişle ilgili bilgi verildi.



Müslüman memurların görev yaptığı stantta nefret suçu kurbanlarının izlemesi gereken yollarla ilgili broşürler de ziyaretçilere dağıtıldı.

Londralı Müslümanlar festivalde buluştu VİDEO



ADA'DA 3 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8'ini teşkil ediyor. 2011 nüfus sayımına göre, Müslümanlar, Londra'nın 8,6 milyonluk nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturuyor.

LONDRA'NIN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Başkent Londra'da önceki yıl yapılan yerel seçimlerde ilk kez bir Müslüman belediye başkanı seçilmişti. Pakistan kökenli avukat Sadık Han, belediye başkanı olarak 2020'ye kadar görev yapacak.