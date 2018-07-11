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Los Angeles'ta büyük yangın

Los Angeles'ta ünlü Hollywood tabelasının yanındaki ormanda yangın çıktı.

İHA | 11.07.2018 - 05:46..
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Hollywood tabelası ve Griffith Gözlem Evi'nin bulunduğu Griffith Park'ta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın esnasında 10 kmlik bir hızla rüzgar eserken, alevler 10 dönümlük bir araziye yayıldı.

Los Angeles'ta büyük yangın

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR UYARILDI

Los Angeles İtfaiye Departmanı milyon dolarlık evlerin de bulunduğu bölgede herhangi bir yapının tehlike altında olmadığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Yangına hızla müdahale eden Los Angeles İtfaiye Departmanı’na bağlı araçlar, helikopterler ve 120 civarında itfaiyecinin sayesinde yangının yayılması saat 15.30 civarında durduruldu.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti yaptığı açıklamada "yavaş rüzgarlar ve yüksek nem derecesi Los Angeles İtfaiyesi’ne yangınla başa çıkması konusunda güvence veriyor" dedi.

Los Angeles'ta büyük yangın


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