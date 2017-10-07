Lösemi hastası arkadaşlarına moral için saçlarını kazıttılar

Zonguldak'ta, Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Kutay Gönültaş, 4 ay önce lösemi tanısıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Sınıf arkadaşları, ilik nakli bekleyen Gönültaş ve yakınlarını hergün arayarak destek olmaya çalıştı.

SAÇLARINI SIFIR NUMARA KESTİRDİLER

Oniki öğrenci, tedavi sürecinde saçı dökülen Gönültaş'a moral vermek için saçlarını 'sıfıra' kestırmeye karar verdi. Okul çıkışı berbere giden öğrenciler Yunus Emre Yüksel, Emirkan Adıyaman, Sait Cihan Çamlı, Dorukhan Fidan, Berk Kutay Güçlücan, Melih Güçlücan, Batuhan Otkay, Doğukan Korkmaz, Hasan Ay, Enes İnce, Mert Güner ve Enes Koymatoğlu saçlarını 'sıfır numara' kestirdi.

"SAÇIMIZ DEĞİL CANIMIZ FEDA"

Öğrenciler, ardından internet üzerinden görüntülü görüştükleri Kutay Gönültaş'a, "Saçımız değil canımız feda Kutay" diyerek moral verdi. Gönültaş, arkadaşlarının saçlarını kestirdiğini görünce duygulandı ve onlara teşekkür ettii. Gönültaş ile görüşen Emirkan Adıyaman, "Bir an önce iyileşip aramıza dönmeni bekliyoruz. Biz şu an yaşımız tutmadığı için ilik veremiyoruz ama sana böyle destek olmak istedik. Hep yanındayız. İyileşip yanımıza döneceğin günü bekliyoruz." dedi.

"KENDİMİZİ ONUN YERİNE KOYMAYA ÇALIŞTIK"

Şunus Emre Yüksel de yaptığı açıklamada, "Kutay'a böyle moral vermek istedik. Biz arkadaşımızın hep yanındayız. Kendimizi onun yerine koymaya çalıştık ve empati yaptık. İlik veremiyoruz. Elimizden bir şey de gelmiyor belki ama ona karşı desteğimizi ve sevgimizi bu şekilde göstermek istedik. O mutluysa biz de mutluyuz." diye konuştu.

"İLİK VERMEK İÇİN YAŞIMIZ TUTMADI"

Emirkan Adıyaman da "Beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Sonra aklımıza saçlarımızı kazıtmak geldi. Türkiye'de ilik bağışı çok az. Bunun artması lazım. Biz vermek istedik ama yaşımız tutmadı. İnşallah arkadaşımıza uygun ilik bulunur ve iyileşir. Onun için dua ediyoruz. Saçlarımızı kazıttıktan sonra ona güzel bir sürpriz yaptık. O da çok mutlu oldu." dedi.

Okul Müdürü Kamil Zoroğlu da öğrencileri Kutay Gönültaş'ın biran önce sağlığına kavuşarak arkadaşlarına katılmasını dilediklerini söyleyerek, öğrencileri duyarlı davranışlarından kutladığını söyledi.





















