Okul önünde kendine 'Lösemi' hastası süsü vererek dilencilik yapan şahsın oyununu zabıta bozarken, ekipler, öğrencileri de simit paralarını vermemeleri konusunda uyardı.

LÖSEMİ HASTASI GÖRÜNTÜSÜ VEREN SAHTEKAR DİLENCİ

İlçede bir okul önünde dadanarak kendisine lösemi süsü veren bir dilenciyi fark eden ekipler hemen harekete geçti. Özellikle küçük öğrencilerin duygularını sömürmeye çalışan şahsı fark eden zabıta ekipleri, ağzında maske ve boynunda "Lösemi " yazısı olan C.A isimli şahsın yanına yaklaşıp, sahtekarlığı ortaya çıkardı.

Sahtekar dilenci zabıta ekiplerine yakalandı VİDEO

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bir öğrencinin şahsa para da verdiğini gören ekipler, dilenciye " Sen hasta mısın" diye sordu. Zabıta ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine hasta olmadığı itiraf eden C.A ekipler tarafından zabıta karakoluna götürüldü.