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Lösemi hastası Mustafa'nın hayali gerçek oldu

Adana'da, lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş'in "arabalı yatak" sahibi olma hayali gerçeğe dönüştü.

AA | 08.12.2017 - 10:07..
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Yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Giriş, ailesinin maddi durumu nedeniyle çok istemesine rağmen alamadıkları arabalı yatağa sonunda kavuştu.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan çocuğa, Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan'ın talimatıyla yatak alındı.

Ailesinin aldığı polis üniformasını da üzerinden çıkarmayan ve bu mesleğe büyük ilgi duyan Mustafa Can Giriş'i ayrıca Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de evinde ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

Lösemi hastası Mustafa'nın hayali gerçek oldu

Lösemi hastası Mustafa'nın hayali gerçek oldu- ViDEO

"EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Arabalı yatağında ilk defa uyuyan Giriş, gazetecilere, kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

İlk gecesinin güzel geçtiğini ifade eden çocuk, "Mutlu oldum, en büyük hayalim gerçekleşti." dedi.

Lösemi hastası Mustafa'nın hayali gerçek oldu

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