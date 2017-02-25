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Lösemi hastası Zehra'nın peruk dileği gerçekleşti

Saçlarını kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Zehra Kurşun'un dileği, bir kuaför sayesinde gerçekleşti.

25.02.2017 - 10:08
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Aydın'da bir ay önce lösemi hastası olduğu belirlenen ve kemoterapi sürecinde kesilen saçları için büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Zehra Kurşun'un yüzü, kanser hastalarına ücretsiz peruk yapan kuaför sayesinde yeniden güldü.

LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (41) ve Nazire (32) Kurşun çifti, geçen ay gittikleri doktorda kızları Zehra Kurşun'un lösemi olduğunu öğrendi. Umurlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi çocuğun hemen tedavisine başlandı.

Lösemi hastası Zehra'nın peruk dileği gerçekleşti

PERUK DİLEĞİ

Kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden Zehra Kurşun, kendisini aynada görünce büyük üzüntü yaşadı. Zehra Kurşun, eski görüntüsüne kavuşmak için sosyal medyadan kanser hastalarına ücretsiz peruk verdiğini öğrendiği Kuşadası ilçesindeki kuaför Kenan Kaya'dan yardım istedi.

Lösemi hastası Zehra'nın peruk dileği gerçekleşti

Önce Kurşun'a sadece Kuşadası'ndaki hastalara yardım ettiğini söyleyen Kaya, "Eski saçlarıma benzeyen bir peruk istiyorum" sözleri üzerine çocuğu kırmayarak 3 peruk hazırladı. Perukları Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Kurşun'a kendisi götüren Kaya, Zehra Kurşun'a en uygun olanını seçti ve "yeni saçlarını" teslim etti.

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