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Love bombing nedir

Türkçeye aşk bombası, aşk bombacısı olarak geçen bu olay, bir kadın ile bir erkek arasındaki ilişkinin hızla başlayıp, hızla bitmesine verilen isimdir.

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Magazin programlarında, veya çevremizde çokça duyduğumuz bir olaydır love bombing. Aniden birine aşık olduğunuz hissini yaşatan love bombing, temelde duyguları en uç noktada yaşayarak ilişkinin kısa süre içerisinde bitmesi durumuna denir.

Aşk bombası ve aşk bombacısı denilen bu durum özetle hayatınıza aniden birinin girip aniden hayatınızdan çıkması ve sizin büyük bir hızla duvara çarpmanıza sebep olan aşk tutumudur.

Love bombing nedir

DEV MUTLULUKTAN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA

Narsistlikle karışık bir durum olan bu türde ilişki, sizi dünyanın en değerli insanı gibi hissetmenize neden olup, kısa sürede değersiz bir varlığa bürünmenin yaşanmasıdır. Aşk bombacılarının bu yaptığı aslında bir çeşit istismar olurken, daha ileri boyutu da psikolojik şiddet olarak adlandırılır.

Bu durum sizi bulutların üzerinde yaşanan dev bir mutluluktan yerin büyük bir hayal kırıklığı ile yerin dibine kadar çakılma hissi oluşturur. Love bombing günümüzde çiftler arasında yaşanan ve hatta evliliğe dönüşen ilişkilerde en büyük ayrılık nedenleri arasında gösterilen durumlardan yalnızca biridir.


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