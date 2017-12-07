Lozan Anlaşması sadece Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması hakkında konuştu.

"TÜM ANLAŞMALAR GÜNCELLENMELİ"

Bölgenin kaderini etkileyen tüm anlaşmaların güncellenerek yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lozan Anlaşması sadece Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendiren bir anlaşma değil. Tüm bölgeyi ilgilendiriyor. Bu yüzden tüm anlaşmalar güncellenmeli. Bu güncelleme sadece Türkiye ile alakalı değil Yunanistan’la da alakalı. Karşılıklı olarak" şeklinde konuştu.