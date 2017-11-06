Lübnan Başbakanı Hariri Kral Selman ile bir arada

İstifasının ardında çeşitli komplolar aranan ve oldukça konuşulan Lübnan'ın Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'da. El Arabiya televizyonu istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin gündemine ilişkin açıklama yapılmazken, istifa ve can güvenliği konularında görüşmelerin yapıldığı tahmin ediliyor. İstifa açıklamasının ardındaın kendisinden haber alınamayan harici için Suudi makamlar tarafından tutuklandığı, hapiste tutulduğu iddiaları yer alıyordu. Bu fotoğraf ile o iddialar yalanlanmış oldu.

HARİRİ'NİN İSTİFASI

Hariri cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iken istifasını duyurmuştu.

Kendisine yönelik bir suikast planı olduğunu savunan Hariri, Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını bölgede anlaşmazlık çıkarmakla suçlamıştı.

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da, kaynakların verdiği bilgiye göre, Hariri ülkeye dönüp gerekçelerini açıklayana kadar istifasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Hariri'nin istifası Hizbullah'ın da içinde olduğu koalisyon hükümetinin yıkılması demek oluyor. Böylece yine Suudi-İran mücadelesinin içine itilmiş olan Lübnan, sonu belirsiz bir siyasi krizle yüz yüze.



